В России может появиться 6G и голографическая связь к 2035 году

Шестое поколение сотовой связи появится в стране к 2035 году. Такой прогноз Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий публикуют «Известия».

НИИР уже отдельно подготовил проект дорожной карты 6G, которую заказало Минцифры.

Отличие сетей шестого поколения от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов, говорится в презентации НИИР. 6G предполагает новый подход к архитектуре сетей. Он объединит наземный и спутниковый сегмент.

Также в сетях будущего поколения будут использовать технологии искусственного интеллекта для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления, обнаружения и устранения аномальных сбоев в работе и т.д.

В сетях 6G появятся новые сервисы — например, голографическая связь, тактильный интернет (передача данных на уровне ощущений, что необходимо, например, для дистанционной хирургии или удаленного управления механизмами) и цифровые «двойники» (воспроизведение виртуальных копий физических объектов, включая людей, устройств, объектов, систем и местности).