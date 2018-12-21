В России начали тестировать беспилотные снегоуборочные мини-тракторы

По словам представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева, техника будет работать только ночью и при небольшом снегопаде, а в радиусе 50 метров будут устанавливать предупреждающие таблички. Кроме того, все машины будут контролировать диспетчеры.
Ожидается, что благодаря беспилотной снегоуборочной технике вырастет скорость уборки снега.
Мини-трактор называется «Агробот». Эти машины производит рязанская компания Avrora Robotics. Технику будут укомплектовывать навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.