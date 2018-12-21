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В России начали тестировать беспилотные снегоуборочные мини-тракторы

В Рязанской области начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины. По данным РИА Новости, они представляют собой мини-тракторы, и в будущем их будут тестировать еще в Москве и Татарстане.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева, техника будет работать только ночью и при небольшом снегопаде, а в радиусе 50 метров будут устанавливать предупреждающие таблички. Кроме того, все машины будут контролировать диспетчеры.

Ожидается, что благодаря беспилотной снегоуборочной технике вырастет скорость уборки снега.

Мини-трактор называется «Агробот». Эти машины производит рязанская компания Avrora Robotics. Технику будут укомплектовывать навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.

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