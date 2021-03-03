В России начали жестко судить участников митингов Навального

Его приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Это первый известный приговор по акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в январе и феврале, передает «ОВД-Инфо».
«В ходе задержания одного из участников несанкционированного митинга осужденный решил вмешаться и сорвал с сотрудника полиции форменный головной убор, а также нанес ему удар ногой, причинив потерпевшему физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило», — говорится в сообщении СКР.
Утверждается, что мужчина признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Суд признал 26-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).
Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и извинения потерпевшему, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Осужденный будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре.