В России начинают серийное производство лекарства против коронавируса

Лекарство, которое ждет сегодня весь мир, будет выпускать федеральный научно-производственный центр «Фармзащита».
Вместе с ним разработана и схема лечения пациентов, зараженных коронавирусной. Она одобрена Минздравом России.
Установлено, что мефлохин блокирует негативное влияние коронавирусной инфекции на организм, в результате чего болезнь переносится гораздо легче.
Ранее Минздрав РФ отнес к числу эффективных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией лопинавир, ритонавир, хлорохин, препараты на основе интерферона и прочие.