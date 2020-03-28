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28 марта
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Жизнь

В России начинают серийное производство лекарства против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заявило о начале выпуска медицинского препарата против коронавируса. Его разработали на основе противомалярийного лекарства «Мефлохин», пишет МИА «Россия сегодня».

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

Лекарство, которое ждет сегодня весь мир, будет выпускать федеральный научно-производственный центр «Фармзащита».

Вместе с ним разработана и схема лечения пациентов, зараженных коронавирусной. Она одобрена Минздравом России.

Установлено, что мефлохин блокирует негативное влияние коронавирусной инфекции на организм, в результате чего болезнь переносится гораздо легче.

Ранее Минздрав РФ отнес к числу эффективных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией лопинавир, ритонавир, хлорохин, препараты на основе интерферона и прочие.

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