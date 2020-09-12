В России объявили конкурс на перестройку Мавзолея Ленина

Участникам — архитекторам, художникам, студентам, дизайнерам — предлагают разработать фор-эскизы последующего использования Мавзолея.

Как сообщают организаторы, конкурс не имеет отношения к политике, его цель — создать банк идей.

«Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — сказано в положении конкурса.