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Жизнь

В России объявили конкурс на перестройку Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России к фестивалю «Зодчество» объявил конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Ленина на Красной площади, сообщает РБК.

Мавзолей и Спасская башня зимней ночью, 1938 год
Мавзолей и Спасская башня зимней ночью, 1938 год
Владислав Микоша/Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии

Участникам — архитекторам, художникам, студентам, дизайнерам — предлагают разработать фор-эскизы последующего использования Мавзолея.

Как сообщают организаторы, конкурс не имеет отношения к политике, его цель — создать банк идей.

«Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — сказано в положении конкурса.

Конкурсные работы будут собирать до 19 октября. Представят их на фестивале «Зодчество», который пройдет с 11 по 13 ноября в Москве.

Мавзолея Ленина был построен в 1929—1930-х годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Мавзолей облицован красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. Внутри мавзолея находятся вестибюль, траурный зал и две лестницы.

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