В России объявили конкурс на перестройку Мавзолея Ленина

Участникам — архитекторам, художникам, студентам, дизайнерам — предлагают разработать фор-эскизы последующего использования Мавзолея.
Как сообщают организаторы, конкурс не имеет отношения к политике, его цель — создать банк идей.
«Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», — сказано в положении конкурса.
Конкурсные работы будут собирать до 19 октября. Представят их на фестивале «Зодчество», который пройдет с 11 по 13 ноября в Москве.
Мавзолея Ленина был построен в 1929—1930-х годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Мавзолей облицован красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. Внутри мавзолея находятся вестибюль, траурный зал и две лестницы.