В России ограничили продажу масок и перчаток

Правительство России опубликовало новое постановление, согласно которому маски, респираторы и перчатки могут продавать только фармацевтические компании, сообщает «Интерфакс».

При этом цену на эти товары они могут увеличить не более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж.

Под ограничения попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.

В кабмине также ввели упрощенный порядок регистрации ряда медтоваров, необходимых для борьбы с COVID-19.

Это различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

В их числе медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.

Теперь любое одноразовое изделие из перечня можно продавать без разрешения Росздравнадзора.

Регистрацию можно получить за три дня, отправив документы в электронном виде. Послабление будет действовать до 1 января 2021 года.