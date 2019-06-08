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Жизнь

В России отстранили от полетов 550 пилотов

С 2017 года по результатам прокурорских проверок от полетов отстранили 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств, передает «Коммерсант» со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

Самолет.
Самолет.
Анна Зайкова.

Юрий Чайка заявил, что проверки выявили факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствие в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие.

По данным «Коммерсанта», речь в основном шла о выпускниках Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск). Там студенты осваивали теорию, а практиковались они в том числе на базе частного «Челябинского летного училища гражданской авиации» (ЧЛУГА).

Оценивать навыки выпускников прокуратура взялась после крушения в феврале прошлого года Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего из Москвы в Орск.

Генпрокуратура выяснила, что его второй пилот Сергей Гамбарян в июне 2017 года получил свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. Но университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Летчики, обжалуя действия Росавиации, обратились в суды по всей стране, но иски отклонили.

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