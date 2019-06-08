В России отстранили от полетов 550 пилотов

С 2017 года по результатам прокурорских проверок от полетов отстранили 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств, передает « Коммерсант » со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

Юрий Чайка заявил, что проверки выявили факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствие в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие.

По данным «Коммерсанта», речь в основном шла о выпускниках Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск). Там студенты осваивали теорию, а практиковались они в том числе на базе частного «Челябинского летного училища гражданской авиации» (ЧЛУГА).

Оценивать навыки выпускников прокуратура взялась после крушения в феврале прошлого года Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего из Москвы в Орск.

Генпрокуратура выяснила, что его второй пилот Сергей Гамбарян в июне 2017 года получил свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. Но университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Летчики, обжалуя действия Росавиации, обратились в суды по всей стране, но иски отклонили.