В России пересчитали задержанных на протестах в защиту Навального

По данным правозащитников на 02.23 22 апреля, почти половина всех задержанных (774) приходится на Санкт-Петербург. В остальных городах число задержанных не столько значительное.
В Уфе — 100 человек, в Казани — 63, в Барнауле — 58, в Сочи и Воронеже — по 53, в Кемерово — 36.
21 апреля во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Основная масса участников акции в Москве ушла с улиц, немногочисленные группы продолжают гулять по улицам центра.
МВД оценивало число участников акции в Москве в пределах 6 тыс. человек, в Петербурге — около 4,5 тыс. человек.
В столице Алтайского края протестующие вновь вышли на площадь Советов, где их уже ждали сотрудники полиции и ограждения.