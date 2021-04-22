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Жизнь

В России пересчитали задержанных на протестах в защиту Навального

21 апреля во многих городах проходят акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку, находясь в заключении во Владимирской области. По данным портала ОВД-Инфо, количество задержанных перевалило за 1,6 тыс. человек.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

По данным правозащитников на 02.23 22 апреля, почти половина всех задержанных (774) приходится на Санкт-Петербург. В остальных городах число задержанных не столько значительное.

В Уфе — 100 человек, в Казани — 63, в Барнауле — 58, в Сочи и Воронеже — по 53, в Кемерово — 36.

21 апреля во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Основная масса участников акции в Москве ушла с улиц, немногочисленные группы продолжают гулять по улицам центра.

МВД оценивало число участников акции в Москве в пределах 6 тыс. человек, в Петербурге — около 4,5 тыс. человек.

В столице Алтайского края протестующие вновь вышли на площадь Советов, где их уже ждали сотрудники полиции и ограждения.

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