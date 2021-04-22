В России пересчитали задержанных на протестах в защиту Навального

21 апреля во многих городах проходят акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку, находясь в заключении во Владимирской области. По данным портала ОВД-Инфо, количество задержанных перевалило за 1,6 тыс. человек.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин