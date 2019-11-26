В России перестанут выплачивать одно из пособий по уходу за ребенком

Указ президента об отмене пособия размещен на официальном портале правовой информации.
Получать 50 рублей ежемесячно сейчас могут работающие матери или другие родственники, которые ухаживают за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Указ отменяет норму о начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям.
При этом право на получение выплат сохраняется за теми, кому их назначили до вступления указа в силу. Это правило распространяется и на тех, кому их назначат при рождении ребенка до первого января следующего года.