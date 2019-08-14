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Жизнь

В России перестают и жениться, и разводиться

Число браков в России за первое полугодие 2019 года сократилось на 12,6% по сравнению с январем-июнем прошлого года, а разводов — и вовсе на 21,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Число регистраций сократилось на 46 тысяч, а разводов — на 64,4 тысячи.

Лидерами по росту числа свадеб стали республики Тыва и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6% соответственно. Резкое падение браков показали Чукотка (минус 23%), Адыгея и Костромская область (минус 20,6%).

Чаще всего стали разводиться в Карелии, Ненецком автономном округе и в Удмуртии — плюс 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно. Самое ощутимое падение числа разводов — на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — минус 33,9%, 32,7% и по 32,6% соответственно.

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