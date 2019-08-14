В России перестают и жениться, и разводиться

Число регистраций сократилось на 46 тысяч, а разводов — на 64,4 тысячи.
Лидерами по росту числа свадеб стали республики Тыва и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6% соответственно. Резкое падение браков показали Чукотка (минус 23%), Адыгея и Костромская область (минус 20,6%).
Чаще всего стали разводиться в Карелии, Ненецком автономном округе и в Удмуртии — плюс 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно. Самое ощутимое падение числа разводов — на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях — минус 33,9%, 32,7% и по 32,6% соответственно.