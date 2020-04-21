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Жизнь

В России планируют продлить режим принудительного домоседства

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции.
Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции.
Скрин видео YouTube.

По словам собеседников издания, на данный момент это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей, который обсуждается на высшем уровне. Другой сценарий подразумевает продление режима нерабочих недель до середины мая.

Кроме того, существует вероятность, что, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться неблагоприятно, самоизоляцию продлят до 1 июня, уточнил один из источников.

Ранее 20 апреля президент России Владимир Путин предупредил граждан, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По словам главы государства, сейчас необходимо сделать все, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через так называемое плато.

В Алтайском крае, по последним данным, выявлено 86 случаев заражения коронавирусом.

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