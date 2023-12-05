В России планируют запустить линейку продуктов из сверчков

Жители некоторых городов уже попробовали лапшу на презентации. Отмечается, что она вызвала у них положительные эмоции.
Также в ассортименте есть печенье, каши быстрого приготовления, домашняя и лагманная лапша, а также сыр и снеки.
В компании рассказали, что сверчков они выращивают сами, кормят кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей и кукурузой.
С середины декабря продукция должна появится в продажи на маркетплейсах и в специализированных магазинах.
Глава ставропольской компании Антона Стокоза объяснил, что сверчковая мука содержит 75 гр. белка, в то время как обычная мука содержит всего пять гр.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края жалуются на некачественные яйца.