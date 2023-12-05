5 декабря
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Жизнь

В России планируют запустить линейку продуктов из сверчков

В России появится возможность приобрести лапшу, которая изготовлена из сверчковой муки. Об этом сообщает "Подъем".

Лапша.
Лапша.
СС0

Жители некоторых городов уже попробовали лапшу на презентации. Отмечается, что она вызвала у них положительные эмоции.

Также в ассортименте есть печенье, каши быстрого приготовления, домашняя и лагманная лапша, а также сыр и снеки.

В компании рассказали, что сверчков они выращивают сами, кормят кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей и кукурузой.

С середины декабря продукция должна появится в продажи на маркетплейсах и в специализированных магазинах.

Глава ставропольской компании Антона Стокоза объяснил, что сверчковая мука содержит 75 гр. белка, в то время как обычная мука содержит всего пять гр.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края жалуются на некачественные яйца.

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