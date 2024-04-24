В России посчитали количество снежных барсов. Большая их часть — обитатели Алтая

Стало известно, что в России есть минимум 87 снежных барсов. 54 из них обитают в Республике Алтай, сообщает Сайлюгемский национальный парк .

Учет численности ирбиса в России организовали Сайлюгемский национальный парк и Межрегиональная Ассоциация "Ирбис".



Лидером по численности стала Республика Алтай с рекордными 54 снежными барсами. В 2022 году их было всего 44.

Два года назад в России регистрировали минимум 75 особей.



Директор Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов считает, что в Горном Алтае численность ирбиса увеличилась из-за комплексного подхода к охране. Специалисты проводят регулярные рейды, улучшают научную базу и качество исследований, ведут экопросветительскую деятельность по воспитанию бережного отношения к хищнику среди жителей.

Также на увеличение количества особей повлияло отсутствие региональных квот на добычу сибирского горного козла — главной добычи ирбиса.

Ранее на Алтае снежные барсы разгрызли фотоловушку.

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