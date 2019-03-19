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Жизнь

В России повысили социальные пенсии

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление вступает в силу с 1 апреля, сообщил ТАСС.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Социальные пенсии вырастут на 2%. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн человек. Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и составит 9266 рублей. Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

Социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. В Минтруде ранее отметили, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей), темп роста составил 102%. В этой связи ведомство предложило с 1 апреля 2019 года проиндексировать соцпенсии на 2%.

Средний размер пенсионных выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится, соответственно, на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13674 рубля и 13812 рублей, соответственно.

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