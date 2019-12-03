В России появилась новая сексуальная ориентация

В России несколько лет назад появилась новая сексуальная ориентация — асексуал. Молодежь сознательно отказывается от секса, рассказала о новом «тренде» замглавы Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока в интервью News.Ru .

По словам специалиста, нередко бывает так, что подросток 14−15-ти лет принимает решение отказаться от интимных отношений, когда у него еще не было близости. В итоге он (или она) остается девственником.

«Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем», — пояснила медик.

Феномен

Феномен асексуалов появился на фоне резко противоположного явления — слишком раннего сексуального дебюта (в 11−12 лет). В столь раннем возрасте половую жизнь начинают, как правило, подростки из глубинки, где почти в каждой поселковой школе имеется три или четыре девочки, забеременевшие до 9-го класса, пишет «Росбалт».

Статистика

Около 40% подростков узнают о сексе от сверстников, 30% — из СМИ, 13% рассказывают родители, 10% — учителя.