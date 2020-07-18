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Жизнь

В России появится еще один профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта. Об этом 18 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Общественный транспорт в Рубцовске.
Общественный транспорт в Рубцовске.
rubtsovsk.org

«Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801−1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.

Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.

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