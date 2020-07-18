В России появится еще один профессиональный праздник

«Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.
Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801−1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.
Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.