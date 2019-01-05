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В России появится пистолет, который заменит в армии ПМ

Завершились государственные испытания новейшего российского пистолета для Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального НИИ точного машиностроения (входит в «Ростех»).

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Испытания нового пистолета под патрон 9×21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе института и на полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. Результаты испытаний находятся на рассмотрении госкомиссии, рассказали в НИИ.

Пистолет проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также исследовались баллистические характеристики.

«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до — 70 градусов по Цельсию», — отметили в НИИ.

Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывается для российской армии и призван заменить пистолет Макрова (ПМ).

Кроме ПМ, в армии сейчас применяется пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.

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