В России появится пистолет, который заменит в армии ПМ

Испытания нового пистолета под патрон 9×21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе института и на полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. Результаты испытаний находятся на рассмотрении госкомиссии, рассказали в НИИ.
Пистолет проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также исследовались баллистические характеристики.
«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до — 70 градусов по Цельсию», — отметили в НИИ.
Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывается для российской армии и призван заменить пистолет Макрова (ПМ).
Кроме ПМ, в армии сейчас применяется пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.