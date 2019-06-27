В России появится «православный Ватикан» за 140 млрд рублей

РПЦ хочет сделать из города православный Ватикан за 140 млрд рублей.
Стратегия предполагает масштабные преобразования Сергиева Посада. Фактически речь идет о полной перестройке центра города и делении его на две части — духовную и административную. Создатели проекта в качестве примера рассматривают Ватикан, Иерусалим и Мекку.
«Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять», — объяснил глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
В центре Сергиева Посада хотят построить культурно-представительский центр, который будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов и другие религиозные объекты.
Все госучреждения планируют перенести в административно-деловой центр, пишет znak.com. В нем разместят 23 государственных и муниципальных учреждения: администрацию города, все правоохранительные и следственные органы, налоговую, приставов и так далее.
В планах также трансформация жилых районов, строительство новых отелей, музеев, парков, учебных заведений. В общей сложности преобразования коснутся центра города площадью примерно 400 га (весь город занимает около 1200 га).
По предварительным подсчетам, реновация обойдется в 120−140 млрд рублей. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета потратили около 50 млрд. По данным «Коммерсанта», пока определены исполнитель проекта преобразования Сергиева Посада, объемы и сроки его реализации.
РПЦ уже обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города в столицу православия.
Сергиев Посад — город в Московской области. Включен в состав Золотого кольца России в 1969 году.