В России появится «православный Ватикан» за 140 млрд рублей

Консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом. РФ подготовило стратегию развития подмосковного Сергиева Посада, где находится одна из главных православных святынь — Троице-Сергиева лавра, сообщают «Ведомости» .

РПЦ хочет сделать из города православный Ватикан за 140 млрд рублей.

Стратегия предполагает масштабные преобразования Сергиева Посада. Фактически речь идет о полной перестройке центра города и делении его на две части — духовную и административную. Создатели проекта в качестве примера рассматривают Ватикан, Иерусалим и Мекку.

«Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять», — объяснил глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

В центре Сергиева Посада хотят построить культурно-представительский центр, который будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов и другие религиозные объекты.

Все госучреждения планируют перенести в административно-деловой центр, пишет znak.com. В нем разместят 23 государственных и муниципальных учреждения: администрацию города, все правоохранительные и следственные органы, налоговую, приставов и так далее.

В планах также трансформация жилых районов, строительство новых отелей, музеев, парков, учебных заведений. В общей сложности преобразования коснутся центра города площадью примерно 400 га (весь город занимает около 1200 га).

По предварительным подсчетам, реновация обойдется в 120−140 млрд рублей. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета потратили около 50 млрд. По данным «Коммерсанта», пока определены исполнитель проекта преобразования Сергиева Посада, объемы и сроки его реализации.

РПЦ уже обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города в столицу православия.

Сергиев Посад — город в Московской области. Включен в состав Золотого кольца России в 1969 году.