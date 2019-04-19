В России появятся частные кладбища

Минстрой разработал законопроект «О похоронном деле», в котором говорится об организации частных кладбищ, сообщает « РГ » со ссылкой на исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елену Андрееву.

В случае принятия законопроекта земля будет принадлежать государству, но на ней начнет работу частный оператор, с которым заключат специальный договор, убеждена Андреева. Таких операторов собираются вносить в спецреестр.

О том, что Минстрой приступил к разработке проекта закона «О похоронном деле», стало известно в начале 2019 года, пишет polit.ru. Предполагается, что документ устранит криминальные и недобросовестные схемы на рынке ритуальных услуг. Законопроект запрещает навязывать услуги, передавать информацию об умерших третьим лицам.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. А оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Это поможет исключить случаи, когда наиболее активные представители ритуального бизнеса сначала берутся за дело, а потом выставляют родственникам счет.