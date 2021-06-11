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Жизнь

В России появятся правила использования электросамокатов и гироскутеров

Проект постановления правительства о правилах использования средств индивидуальной мобильности могут согласовать через месяц, сообщает «ТАСС».

Гироскутер
Гироскутер
vk.com/gyroscotersmartbalance

Проект готовят МВД РФ и Минтранс РФ.

— О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное снова пойдет в правительство, — передает агентство слова начальника Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Он также подчеркнул, что данный проект разработали еще два года назад. «Но регуляторная гильотина затормозила весь процесс, потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД без их переиздания целиком. То есть любую запятую даже исправить, надо целиком переиздавать ПДД», — заметил Митрошин.

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