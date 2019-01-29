Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
60

В России предлагают не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию

Министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не будет считаться правонарушением, пишут «Ведомости».

Коррупция.
Коррупция.
Анна Зайкова

Тренд на смягчение антикоррупционного законодательства наблюдается уже в течение нескольких лет.

В сообщении ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов говорится, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 гг., а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» уже внесен в правительство.

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по служебному поведению.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено.

Минюст хочет сделать такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость