В России предлагают не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию

Министерство юстиции планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не будет считаться правонарушением, пишут «Ведомости».

Тренд на смягчение антикоррупционного законодательства наблюдается уже в течение нескольких лет.

В сообщении ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов говорится, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 гг., а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» уже внесен в правительство.

По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по служебному поведению.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено.

Минюст хочет сделать такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.