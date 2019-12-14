В России предлагают сделать тюрьмы для «переламывания» наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов («СР») готовит поправки в Уголовный кодекс о том, чтобы наркоманов, уклоняющихся от принудительного лечения, отправляли в тюрьмы. Но не в обычные, а специальные, где их будут «переламывать», пишет RT.

По словам депутата, для уклонистов предлагается ввести уголовную ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести месяцев.

Это должны быть специальные места только для наркоманов, где они параллельно отбыванию срока будут в жестких условиях проходить так называемое переламывание, сказал депутат.

Таким образом, по мнению парламентария, такая мера решит две основные проблемы: «изолировать опасного для общества гражданина» и дать наркоману шанс спасти свою жизнь.

Эти тюрьмы будут отличаться от реабилитационных центров — возможно, в них не будут предоставлять заключенным медицинскую помощь, добавил Нилов в разговоре с журналистом Ura.ru.

Депутат предложил не строить новые тюрьмы, а сделать несколько специализированных центров на базе прежних мест лишения свободы. В них будут содержаться только наркозависимые, а осужденных по иным статьям переведут в другие учреждения.