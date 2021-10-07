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Жизнь

В России предложили бороться с американским десантом с помощью роя

Российские военные ученые предложили защищаться от американского десанта с помощью роя малых ударных беспилотников и пилотируемой авиации, сообщает РИА «Новости».

Высадка десанта с Ан-2.
Высадка десанта с Ан-2.
mil.ru

Метод представили в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.

«У России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляются территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами актуальна», — отметили в публикации.

США сегодня развивают концепцию загоризонтных морских десантов — высадка личного состава с техникой, а также взлет авиации с американских универсальных десантных кораблей (УДК) может начинаться за 30−50 миль от берега.

Авторы доклада предложили наносить удар по вероятному загоризонтному десанту США до начала его высадки большим числом​ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)​ малого класса.

Военный беспилотник. БПЛА.
Военный беспилотник. БПЛА.
mil.ru

«После получения целеуказания с командного пункта БПЛА выходят в заданный район и, используя противопехотные (противотранспортные) мины, боеприпасы малого калибра, поражают живую силу, повреждают вертолеты (самолеты), открыто расположенные на палубах, сковывают нормальную работу боевых расчетов, повреждают антенные системы РЛС противника», — отметили в публикации.

Параллельно с этим дроны сбрасывают на десантные корабли противника радиомаяки, тем самым подсвечивая цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.

Авторы доклада уверены, что такие активные встречные действия позволят развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск и в конечном счете сорвать планы противника.​

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