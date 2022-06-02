2 июня
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Жизнь

В России предложили демонтировать опасные детские площадки

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов предложил обратить внимание на состояние детских площадок, пишут «Известия».

Детская площадка. Качели.
Детская площадка. Качели.
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Соответствующее обращение Кузнецов направил в адрес руководителей Минстроя, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.

«Осенью 2021 года было проверено 2,1 тыс. детских и спортивных объектов в 572 городах. Так, 696 (33%) объектов были признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Активисты неоднократно столкнулись с нарушениями установленных ГОСТов», — говорится в документах ОНФ.

Наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.

Из числа опасных площадок, 73% сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей.

«Все оборудование детских площадок, которое не соответствует действующим нормативам и устарело, подлежит обязательному демонтажу и замене. Даже если конструкция элементов детских площадок не была нарушена, они всё равно должны быть демонтированы», — считает Кузнецов.

По данным ОНФ, с июня по август 2021 года получили тяжелые травмы или погибли на детских площадках около 1300 детей.

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