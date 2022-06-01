1 июня
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Жизнь

В России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях для еще большего контроля

Зампред СК РФ Елена Леоненко рассказала РИА «Новости», что ведомство предложило разработать новый порядок регистрации в соцсетях для эффективного реагирования на распространение запрещенного контента.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Леоненко отметила, что вопрос нового порядка регистрации в соцсетях требует обсуждения и новых подходов

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — пояснила она.

Она добавила, что пока важными остаются качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировка.

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