В России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях для еще большего контроля

Леоненко отметила, что вопрос нового порядка регистрации в соцсетях требует обсуждения и новых подходов

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — пояснила она.