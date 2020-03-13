В России предложили перенести День Конституции

Соответствующее обращение Петров направил председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

«Мои коллеги-парламентарии сходятся во мнении, что будущая конституция, которая будет вынесена на всенародное обсуждение 22 апреля текущего года, является совершенно новым, уникальным сводом принципов суверенитета России», — говорится в обращении.

По мнению Петрова, в случае одобрения поправок на общероссийском голосовании конституция станет символом подлинного выражения воли народа относительно путей развития России.

«По смыслу и своему значению она будет значить больше, чем в момент ее принятия в 1993 году, когда наша страна переживала период частичной утраты своего суверенитета. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность инициирования переноса празднования Дня Конституции с 12 декабря на 22 апреля в связи обозначенными выше соображениями», — заключил автор инициативы.