Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

В России за парковку на газоне и проезд по нему могут ввести штраф до 3 тыс. рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

В Барнауле штрафуют нарушителей парковки.
В Барнауле штрафуют нарушителей парковки.
barnaul.org

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним.

Сообщается, что штраф может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, исключение коснется лишь специальных транспортных средств, проводящих работы по благоустройству. Проект новой статьи также предусматривает штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте и автомобильный хлам во дворах.

«В случае принятия проекта наказывать за нарушения смогут уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, „которые находятся „на земле“, ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать“, а не только федеральные или региональные органы власти», — сообщают РИА Новости.

Напомним, водителям в России запрещено парковаться на газоне. Размер штрафа устанавливают региональные власти. В федеральном КоАП наказание за это нарушение пока не прописано.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость