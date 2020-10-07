В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

В России за парковку на газоне и проезд по нему могут ввести штраф до 3 тыс. рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним.

Сообщается, что штраф может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, исключение коснется лишь специальных транспортных средств, проводящих работы по благоустройству. Проект новой статьи также предусматривает штрафы за мойку автомобиля в неположенном месте и автомобильный хлам во дворах.

«В случае принятия проекта наказывать за нарушения смогут уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, „которые находятся „на земле“, ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать“, а не только федеральные или региональные органы власти», — сообщают РИА Новости.

Напомним, водителям в России запрещено парковаться на газоне. Размер штрафа устанавливают региональные власти. В федеральном КоАП наказание за это нарушение пока не прописано.