17 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В России предложили запретить строить АЗС рядом с ТЦ и рынками

В Госдуме предложили запретить размещать АЗС рядом с торговыми центрами, рынками и другими общественными местами после трагедии в Дагестане. Об этом сообщают "Известия".

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности, член «Единой России» Анатолий Выборный. Обращение направлено главе кабмина Михаилу Мишустину.

Автор законопроекта уверен, что соседство АЗС с общественными местами потенциально опасно. По его мнению, действующий норм дистанции от АЗС до различных городских объектов недостаточно.

Анатолий Выборный отметил, что в современных условиях только усугубляются риски повторения трагедий, подобной в Дагестане.

Потому депутат намерен внести изменения в соответствующие нормативы. Напоминаем, что согласно действующему законодательству, заправочные станции с подземными резервуарами должны размещаться на расстоянии не менее 25 м от домов, газовые — не менее 35 м.

Напоминаем, что вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после взорвались две цистерны с топливом. Пострадали 110 человек, считая 35 погибших.

Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость