В России предложили запретить строить АЗС рядом с ТЦ и рынками

В Госдуме предложили запретить размещать АЗС рядом с торговыми центрами, рынками и другими общественными местами после трагедии в Дагестане. Об этом сообщают "Известия".

С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности, член «Единой России» Анатолий Выборный. Обращение направлено главе кабмина Михаилу Мишустину.

Автор законопроекта уверен, что соседство АЗС с общественными местами потенциально опасно. По его мнению, действующий норм дистанции от АЗС до различных городских объектов недостаточно.

Анатолий Выборный отметил, что в современных условиях только усугубляются риски повторения трагедий, подобной в Дагестане.

Потому депутат намерен внести изменения в соответствующие нормативы. Напоминаем, что согласно действующему законодательству, заправочные станции с подземными резервуарами должны размещаться на расстоянии не менее 25 м от домов, газовые — не менее 35 м.

Напоминаем, что вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после взорвались две цистерны с топливом. Пострадали 110 человек, считая 35 погибших.

Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.