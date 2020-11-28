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Жизнь

В России приняты упрощенные правила получения инвалидности. Рассказываем, что изменится

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление № 1942, которым устанавливаются новые правила получения гражданами инвалидности. Суть изменения разъясняется на сайте правительства.

Инвалид.
Инвалид.
unsplash.com

Как было

Как известно, чтобы получить инвалидность из-за какого-либо заболевания, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ).

Направление на МСЭ выдает поликлиника с указанием сведений о заболеваниях.

Раньше, если в направлении был указан не полный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео twitter.com/kremlinpool_ria.

Как стало

По новым правилам, утвержденным Мишустиным, теперь пациентам это делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

В постановлении подчеркивается, что возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более 3 рабочих дней. Еще 14 дней дается поликлинике на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка (действует до 1 марта 2021 года) оформления инвалидности, который был утвержден правительством из-за угрозы распространения коронавируса.

Порядок предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ.

Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

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