В России приняты упрощенные правила получения инвалидности. Рассказываем, что изменится

Как было
Как известно, чтобы получить инвалидность из-за какого-либо заболевания, необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ).
Направление на МСЭ выдает поликлиника с указанием сведений о заболеваниях.
Раньше, если в направлении был указан не полный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.
Как стало
По новым правилам, утвержденным Мишустиным, теперь пациентам это делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.
В постановлении подчеркивается, что возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более 3 рабочих дней. Еще 14 дней дается поликлинике на доработку документов.
Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка (действует до 1 марта 2021 года) оформления инвалидности, который был утвержден правительством из-за угрозы распространения коронавируса.
Порядок предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ.
Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.