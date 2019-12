В России проведены первые хирургические операции и удаленный медицинский консилиум с использованием сети 5G Билайн

В рамках проекта были продемонстрированы возможности широкополосного канала связи и низких задержек, позволяющих передавать изображения высокой четкости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. В том числе, были продемонстрированы возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консультации, медицинские консилиумы и платформы TrueConf для организации сеансов 4K-видеоконференцсвязи.

Удаленный медицинский консилиум с использованием сети 5G Билайн Фото: ПАО «ВымпелКом».

В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково Билайн и Huawei развернули тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме также участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет.

В режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией в режиме консилиума хирургов:

Первая операция — извлечение NFC-чипа , вживленного в руку Джорджа Хелда , исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн.

вживленного в руку , исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. Вторая операция ( удаление раковой опухоли) проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой , анестезиологического пульта , нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума и выработки рекомендаций в режиме реального времени.

Для удаленной консультации была проведена регистрация запроса и выбор свободных профильных хирургов посредством платформы для проведения консилиумов на базе решения TrueConf. В ходе операций удаленный медицинский консилиум проводил консультацию путем обмена медиа- информацией в режиме 4K-видеоконференцсвязи между оперирующим хирургом и специалистами-консультантами посредством удаленных терминалов. С их помощью осуществлялся обмен медиа- и телематическими данными о состоянии пациента, проводилась передача рекомендаций и указаний в режиме реального времени.

В Рязанском государственном медицинском университете был организован обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме реального времени. Руководил семинаром доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России Александр Анатольевич Натальский.

Операционный блок клиники GMS Hospital

В операционном блоке к 5G-сети Билайн были подключены: лапароскоп с камерой 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок консультирующим хирургом, камера общего вида, камера для определения местоположения пациента, пульт анестезиолога и С-дуга (устройство локального рентгена). Хирургические операции проводил Бадма Николаевич Башанкаев, FACS, FASCRS*, руководитель центра хирургии GMS Hospital, хирург, онколог, колопроктолог.

Консультационный центр на базе больницы Центросоюза РФ , экспертно-консультативного центра РОЭХ

Для проведения консультации были подключены камера для передачи видео в разрешении 4К и монитор с разрешением 4K. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Иванович Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Медиацентр 5G на базе Сколково

Для проведения визуализации медицинского консилиума к сети 5G Билайн были подключены: камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К, мультимедийная «белая доска» для нанесения отметок на изображение оперируемого органа, монитор с разрешением 4K. Модерацию на площадке Сколково проводил Михаил Леонидович Таривердиев, управляющий делами Российского общества хирургов.

Дистанционное образование: образовательный семинар для студентов Рязанского государственного медицинского университета

Для проведения обучающего семинара были подключены монитор с разрешением 4K и камера общего вида для передачи видео в разрешении 4К.

Применение технологий 5G может способствовать развитию сферы здравоохранения. Благодаря возможностям нового стандарта связи пациентам в удаленных регионах, которым необходима немедленная оперативная помощь специалистов, больше не придется ехать в поликлинику или больницу в крупные региональные центры. Можно будет получать помощь в удаленных региональных больницах или поликлиниках: если больного нельзя перевезти в другую клинику, срочный видеозвонок более компетентному специалисту может спасти пациенту жизнь. Новые технологии могут быть востребованы, в том числе, в сфере диагностики и контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Василь Лацанич,

генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Для того, чтобы это было возможно, необходимо обеспечить высокое качество связи и широкую зону покрытия. Билайн активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам. Например, в Москве идет масштабная модернизации сети, в результате которой уже возросла емкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE Билайн скорости доступа в интернет выросли в 2−3 раза. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G. По всей Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M*, в которых уже сейчас могут работать десятки миллионов «умных устройств» и доступны сервисы интернета вещей.

Александр Горбатько,

заместитель руководителя ДИТ Москвы:

Сколково — одна из пилотных зон 5G в столичном регионе. За последние полгода операторы наглядно показали, как пятое поколение связи может использоваться в городском хозяйстве, для безопасности дорожного движения, в сфере развлечений. Сегодня Билайн продемонстрировал телемедицинский кейс с применением 5G. Преимущества сетей пятого поколения способны вывести медицину и другие отрасли на новый уровень. Это в перспективе может повысить качество жизни горожан. На это направлены и другие 5G-технологии. Именно поэтому ДИТ Москвы поддерживает любые исследования операторов в части возможностей 5G и совместно ищет новые сценарии использования.

Дмитрий Одинцов,

директор по развитию TrueConf:

Стандарт 5G станет новой вехой в развитии современных средств видеокоммуникаций, особенно в сферах, где требуется ультравысокое разрешение видео, например — в медицине. Технологии TrueConf были неоднократно отмечены представителями российского здравоохранения во время 4K-трансляций сложных хирургический операций. Такой подход требует сетевого соединения со скоростью не ниже 8 Мбит в секунду. Стандарт 5G позволит применять видеоконференцсвязь TrueConf в формате UltraHD и более высоких разрешениях не только в специализированных медицинских центрах, но также и в обычных клиниках, и даже на рабочих местах сотрудников. Это значительно упростит удаленную диагностику и даже оперирование пациентов, а также позволит транслировать любые операции из мест, которые ранее не были технически готовы к такому процессу. Кроме того, стандарт 5G может обеспечить станциям и автомобилям скорой помощи беспрепятственное применение мобильной видеосвязи в медицине катастроф и в случаях, которые требуют немедленного удаленного консультирования.

Чжао Лэй,

генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России:

Для нас большая честь совместно с Билайн представить возможности медицинских технологий на базе 5G. Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий — дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов. Вместе с партнерами проекта мы построили 5G-сеть, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесет огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней.

*NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными.

FACS (Fellow of the American College of Surgeons) — член Американской коллегии хирургов

FASCRS (Fellow of the American Society of Colon and Rectal Surgeons) — член Американского общества колоноректальных хирургов

Правовая оговорка

Настоящее заявление содержит прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и содержат сообщение о готовности 5G и модернизации сети Билайн. Прогнозные заявления по существу своему подвержены рискам и неопределенностям. Если такие риски или неопределенности воплотятся в жизнь или такие предположения окажутся неверными, то фактические результаты могут существенно отличаться от тех, что предполагались или подразумевались в таких прогнозах и предположениях. Прогнозные заявления, озвученные в данном релизе, актуальны на момент публикации, и Билайн не принимает на себя ответственность за публичное обновление каких бы то ни было прогнозных заявлений и включение в них событий и обстоятельств, происходящих после даты публикации релиза.

