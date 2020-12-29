В России растет спрос на секс-товары

Пандемия подстегнула интерес к товарам для взрослых, пишет «Газета.ru». Об этом в апреле-мае сообщали онлайн-ретейлеры. В декабре спрос вырос относительно осенних показателей, так как россияне отправились в секс-шопы за подарками.

В период пандемии COVID-19 спрос на товары для взрослых вырос, особенно это касается онлайн-продаж. В среднем за 2020 год продажи превышают прошлогодние на 60%, рассказал Дмитрий Коробицын, гендиректор компании «Поставщик счастья».

«Стабильно растут продажи товаров для женщин, в том числе вибраторов. В декабре по сравнению с сентябрем спрос на эту категорию увеличился на 75%, — добавил Коробицын. — Спрос на страпоны вырос на 78%, товары для мужчин — на 69%, сувениры и презервативы — на 57%, товары в категории БДСМ — на 46%, лубриканты — на 40%, эротическое белье — 29%".

В подарок товары для взрослых покупают не только те, кто уже ознакомился с ассортиментом секс-шопа и готов потратиться на более дорогие экземпляры, но и начинающие клиенты, которые под Новый год решили впервые протестировать игрушку для взрослых сами или сделать такой оригинальный подарок своей половинке.

Тренд этого года (помимо очевидного роста спроса на гигиенические средства) — увеличение важности заботы о себе. Большей популярностью пользовались товары для одиночек, чем для пар.