В России собираются построить космодром для запуска туристических ракет

Переговоры о выделении площадки находятся в завершающей стадии. Речь идет о создании космодрома для запуска туристов компанией «Космокурс», которая изначально рассматривала площадку под космический туризм на «Байконуре».
Возможные площадки находятся в Алькеевском районе Татарстана и Ардатовском районе Нижегородской области. В случае выделения земли компания начнет переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» и другими структурами о выделении лицензий и разрешений на проведение пусков.
Для полета на высоту 200 км «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет туристов произойдет в 2025 году и будет длиться 15 минут. Стоимость билета составит ориентировочно 200−250 тысяч долларов.