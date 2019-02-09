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Жизнь

В России собираются построить космодром для запуска туристических ракет

Первый в России частный космодром, с которого будут стартовать суборбитальные туристические ракеты, могут построить под Казанью или Нижним Новгородом, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Переговоры о выделении площадки находятся в завершающей стадии. Речь идет о создании космодрома для запуска туристов компанией «Космокурс», которая изначально рассматривала площадку под космический туризм на «Байконуре».

Возможные площадки находятся в Алькеевском районе Татарстана и Ардатовском районе Нижегородской области. В случае выделения земли компания начнет переговоры с госкорпорацией «Роскосмос» и другими структурами о выделении лицензий и разрешений на проведение пусков.

Для полета на высоту 200 км «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет туристов произойдет в 2025 году и будет длиться 15 минут. Стоимость билета составит ориентировочно 200−250 тысяч долларов.

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