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26 ноября
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Жизнь

В России собираются ввести маркировку домашних животных с помощью чипов

Минсельхоз РФ до конца 2019 года намерен внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Речь идет об обязательном «закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», об этом сообщило «РИА Новости».

Фестиваль северных ездовых собак в Барнауле.
Фестиваль северных ездовых собак в Барнауле.
Евгения Родочинская

В перечень животных, обязательных к регистрации, войдут собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, напомнил, что в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также принят закон о муниципальных приютах.

Однако они, как считает Бурматов, не будут работать без обязательной маркировки питомцев.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что законопроект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию.

Ранее ведомство сообщало, что маркировка и учет животных успешно используются в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской области, Нижегородской области, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

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