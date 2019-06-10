В России на сотни тысяч сократилось число бедных

В Росси за 2018 год количество бедных людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на 400 тыс. человек. Сейчас число бедных составляет почти 13%, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова « Известиям ».

По словам Голиковой, снижение бедности в два раза — «ключевая национальная цель номер один». Она считает, что для ее решения важны в первую очередь высокие темпы экономического роста, так как «одними пособиями и мерами соцподдержки вопрос не решить».

самая обиженная в этом смысле часть населения, по словам Голиковой, — семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, то есть более половины, находятся за чертой бедности.

Сейчас в девяти регионах запущены пилотные проекты по борьбе с бедностью: выявляют каждую бедную семью и определяют для них путь преодоления малообеспеченности. По его итогам, говорит Голикова, окончательно сформируется портрет бедной семьи.

Татьяна Голикова,

заместитель председателя правительства России:

До этого индивидуальное обследование семей практически ни в одном субъекте не проводилось. У регионов есть страх, что если они вынесут это на поверхность, то придется оказывать соответствующую финансовую поддержку. Но достаточно большое количество регионов не готово к такого рода финансовым вливаниям.

По словам вице-премьера, самые бедные семьи живут в Республике Тыва, там их более 40%. Наиболее обеспеченные — в Ямало-Ненецком АО, в Белгородской области.