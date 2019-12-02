В России составили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Высокую ежемесячную зарплату на Чукотке получают 32% работников.
На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь на высокооплачиваемой работе заняты 31,7% населения.
На третьем месте оказалась Москва (27,4%). В 2018 году столица была на пятой строчке.
Эксперты также отметили, что за год число регионов, где больше 20% населения получают зарплату от 100 тыс. рублей, увеличилось с трех до шести.
Меньше всего людей с зарплатой в 100 тыс рублей живут в Кабардино-Балкарии (0,7%), Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях (0,9%).