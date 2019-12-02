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Жизнь

В России составили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Эксперты составили список российских регионов, где больше всего получают зарплату от 100 тыс. рублей в месяц. Лидером оказался Чукотский автономный округ, сообщают РИА Новости.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Высокую ежемесячную зарплату на Чукотке получают 32% работников.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь на высокооплачиваемой работе заняты 31,7% населения.

На третьем месте оказалась Москва (27,4%). В 2018 году столица была на пятой строчке.

Эксперты также отметили, что за год число регионов, где больше 20% населения получают зарплату от 100 тыс. рублей, увеличилось с трех до шести.

Меньше всего людей с зарплатой в 100 тыс рублей живут в Кабардино-Балкарии (0,7%), Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях (0,9%).

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