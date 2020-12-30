В России создадут новое лазерное оружие, чтобы сбивать им летающие дроны

В России создадут лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с летающими дронами, сообщает РИА «Новости».

Также военные разработчики занимаются созданием радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса „Пересвет“ — ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — сказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».

В новых видах стратегического оружия заявил президент Владимир Путин. «Пересвет» — один из них, он используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

Сообщается, что российские военные также работают над комплексом дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.