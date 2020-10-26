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Жизнь

В России создали уникальное приложение для детей с инвалидностью

В московском центре содействия семейному воспитанию «Маяк» создали развивающее мобильное приложение «Сказбука», благодаря которому дети успешнее изучают новое, — сообщают РИА Новости.

Ребенок с телефоном.
Ребенок с телефоном.
СС0

«Сказбука» рассчитана на детей от двух до семи лет. Приложение предлагает пройти им развивающие мини-игры, а также посмотреть мультфильмы.

Главный герой — разноцветная Зебра. Вместе с ребенком она совершает морское путешествие от одного познавательного острова к другому. Таким образом, дети выполняют предложенные задания, благодаря которым можно познакомиться с цветами, буквами, формами, а также научиться читать и считать.

После выполнения заданий ребенок может посмотреть мультфильм или послушать поучительную историю. А еще он получает виртуальный сундук с какой-нибудь необходимой вещью для морского путешествия.

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