В России создали уникальное приложение для детей с инвалидностью

«Сказбука» рассчитана на детей от двух до семи лет. Приложение предлагает пройти им развивающие мини-игры, а также посмотреть мультфильмы.

Главный герой — разноцветная Зебра. Вместе с ребенком она совершает морское путешествие от одного познавательного острова к другому. Таким образом, дети выполняют предложенные задания, благодаря которым можно познакомиться с цветами, буквами, формами, а также научиться читать и считать.

После выполнения заданий ребенок может посмотреть мультфильм или послушать поучительную историю. А еще он получает виртуальный сундук с какой-нибудь необходимой вещью для морского путешествия.