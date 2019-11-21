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Жизнь

В России создают Ассоциацию передвижных цирков

21 ноября генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин и руководители более 20 крупных частных цирков-шапито обсудили проблемы отрасли и выступили за создание Ассоциации передвижных цирков России, сообщают РИА Новости.

Цирк.
Цирк.
Открытые источники (ССО)

Главной темой встречи стало долгосрочное партнерство между ФКП «Росгосцирк» и частными цирками-шапито страны, чтобы обеспечить высокий уровень цирковых программ, безопасность зрителей и комфортные условия для жизни животных.

«Росгосцирк — за здоровую конкуренцию, для этого мы готовы оказать юридическую и консультационную поддержку нашим коллегам из частного сектора циркового бизнеса», — сказал Владимир Шемякин.

В ходе беседы было принято решение создать Ассоциацию передвижных цирков России, представители которой впоследствии могут войти в совет по выдаче лицензий на работу с животными. Его создадут на базе Росгосцирка.

С 1 января 2020 года вступают в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Лицензии будет выдавать Россельхознадзор. Росгорцирк готов консультировать организацию по выдаче лицензий артистам и учреждениям на работу с животными.

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