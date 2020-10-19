В России третья выплата на детей в размере 10 тыс. рублей может стать реальностью

Такой исход, как продолжение реализации программы господдержки населения, допускает депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом пишет портал Newsler.ru . По мнению парламентария такая мера помощи во время пандемии может быть продолжена.

Новые ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, вероятно вновь ударит по бюджету многих российских семей. В связи с этим, как подчеркивает депутат, ряд детских выплат должен осуществляться на постоянной основе.

«Это приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы может использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 трлн рублей, и составляет сейчас больше 11 трлн рублей», — передает слова депутата издание PRIMPRESS.

Напомним, обсуждение повторной выплаты в размере 10 тыс. рублей, шли еще в августе. Общественность выступала за продление господдержки, но никакой реакции от федеральных властей не последовало.