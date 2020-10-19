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19 октября
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Жизнь

В России третья выплата на детей в размере 10 тыс. рублей может стать реальностью

Такой исход, как продолжение реализации программы господдержки населения, допускает депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом пишет портал Newsler.ru. По мнению парламентария такая мера помощи во время пандемии может быть продолжена.

Деньги.
Деньги.
pixabay.com.

Новые ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, вероятно вновь ударит по бюджету многих российских семей. В связи с этим, как подчеркивает депутат, ряд детских выплат должен осуществляться на постоянной основе.

«Это приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы может использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 трлн рублей, и составляет сейчас больше 11 трлн рублей», — передает слова депутата издание PRIMPRESS.

Напомним, обсуждение повторной выплаты в размере 10 тыс. рублей, шли еще в августе. Общественность выступала за продление господдержки, но никакой реакции от федеральных властей не последовало.

Справка

В июне этого года россияне, у которых есть дети от 3 до 16 лет, получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей. Во время очередного обращения к гражданам, 23 июня, Владимир Путин сообщил о повторной, июльской, выплате. Он включил в число тех, кто может получить поддержку и семьи, где растут дети до трех лет.

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