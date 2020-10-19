В России третья выплата на детей в размере 10 тыс. рублей может стать реальностью

Новые ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, вероятно вновь ударит по бюджету многих российских семей. В связи с этим, как подчеркивает депутат, ряд детских выплат должен осуществляться на постоянной основе.
«Это приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы может использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в 7 трлн рублей, и составляет сейчас больше 11 трлн рублей», — передает слова депутата издание PRIMPRESS.
Напомним, обсуждение повторной выплаты в размере 10 тыс. рублей, шли еще в августе. Общественность выступала за продление господдержки, но никакой реакции от федеральных властей не последовало.
Справка
В июне этого года россияне, у которых есть дети от 3 до 16 лет, получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей. Во время очередного обращения к гражданам, 23 июня, Владимир Путин сообщил о повторной, июльской, выплате. Он включил в число тех, кто может получить поддержку и семьи, где растут дети до трех лет.