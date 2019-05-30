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Жизнь

В России удвоили цену билетов в плацкартные вагоны

Общероссийское объединение пассажиров считает, что стоимость билетов в плацкартные вагоны необоснованно выросла до 100% по отдельным направлениям. В РЖД этот факт отрицают, но ФАС проверит тарифы, изменившиеся на июнь и июль, пишут «Известия».

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Эксперты сравнили стоимость билетов в мае и июне, июле по 12 направлениям. На 100% подорожал плацкарт в вагонах на Москву-Калининград (до 4021 рубль), на 97% на Москву-Адлер (4143 рубля) и на 93% на Новосибирск-Томск (1507 рублей). Проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков подорожал на 65−68%.

Общественники отмечают, что плацкартные вагоны в поездах дальнего следования -- дотационный вид перевозок. Тарифы устанавливаются ФАС, с 1 января 2019 года они были проиндексированы на 3,9% по отношению к прошлому году. Повышать тариф с 14 июня по 1 сентября допускается не более чем на 20%.

В пресс-службе перевозчика заявили, что поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет. Разницу в цене объяснили майскими акциями, в ходе которых билеты на некоторые места дешевели до 40%.

В ФАС сообщили «Известиям», что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.

По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) в 2018 году на поездами воспользовались 102 млн человек, из них более 50% купили билеты в плацкартных вагонах.

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