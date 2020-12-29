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Жизнь

В России умер «самый большой ребенок в мире»

Тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев сообщил в своем Instagram о смерти мальчика-рекордсмена Джамбулата Хатохова.

Джамбулат Хатохов.
Джамбулат Хатохов.
instagram.com/big_hatoho.

Джамбулат попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году — как «самый большой ребенок в мире».

К двум годам он весил 34 килограмма, в семь лет — 115, а в тринадцать — около 180.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской республики Джамбулат Хатохов», — написал Губжев.

На момент смерти Джамбулату был 21 год. Причина гибели не раскрывается.

«Если был здоров „на все сто“, значит замучили изнурительными тренировками. У детей до 16 лет развивать экстремальную силу и тем более сильно нагружать сердце нельзя. Системы еще не сформированы. А сумо — это огромный вес и нагрузка на сердце», — пишут в комментариях.

Последнюю запись в своем Instagram Джамбулат оставил в феврале 2020 года. В ней он рассказал про первый чемпионат и первенство КБР по сумо.

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