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Жизнь

В России умер старейший подводник планеты

Умер старейший в мире подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин. Он скончался в Тамбове на 106-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Российская подводная лодка.
Российская подводная лодка.
wikipedia.org

Ксюнин родился за пять месяцев до начала Первой мировой войны. Окончив Высшее военно-морское училище, он получил назначение на Тихоокеанский флот. Там в должности инженера-механика служил на подлодке серии «Малютка». Окончание Второй мировой войны застало его в подлодке у японских берегов.

За военные заслуги Ксюнин награжден многочисленными орденами и медалями.

В Тамбове он поселился уже после увольнения в запас в 1960 году, возглавлял городской комитет ветеранов Великой Отечественной войны, пишет bfm.ru.

В 97 лет Ксюнин освоил компьютер, после чего написал книгу «Записки подводника», переизданную трижды. Подводника похоронят рядом с супругой.

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