В России умерла лже-хирург Алена Верди, которую прозвали «Доктор Франкенштейн»

Напомним, Верди проводила пластические операции у себя дома — на кухне и в кладовке. Она орудовала скальпелем с 2015 по 2019 год, делав людей инвалидами. Несмотря на жалобы, правоохранители обратили внимание на нее лишь после смерти пациентки после операции.

Задержали «хирурга» 3 апреля 2019 года — собиралась навсегда улететь в Израиль. В СИЗО она провела 10 месяцев. Суд начался в конце мая 2020 года.

Примечательно, что все до одного дипломы и сертификаты Верди оказались подделкой. Только после неопровержимых доказательств она стала сотрудничать со следствием и рассказала, как именно приобрела необходимые для работы документы.

Ее обвинили в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью». Однако судье уже не суждено зачитать наказание Верди. Пичину ее смерти установит судмедэкспертиза.

Накануне обвиняемую госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, она впала в кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В качестве предположительной версии рассматривают отравление.

Стоит отметить, что перед судом Верди смягчили меру пресечения на домашний арест. Однако, как рассказали местные СМИ, она восприняла это за оправдательный приговор и разгуливала по городу, пока неожиданно не впала в кому.