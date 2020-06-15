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Жизнь

В России умерла лже-хирург Алена Верди, которую прозвали «Доктор Франкенштейн»

Скандально известный пластический хирург Алена Верди, искалечившая на Кубани десятки пациенток, скончалась рано утром 15 июня, сообщает «Пятый канал».

Алена Верди, пластический хирург.
Алена Верди, пластический хирург.
vk.com/id54528764.

Напомним, Верди проводила пластические операции у себя дома — на кухне и в кладовке. Она орудовала скальпелем с 2015 по 2019 год, делав людей инвалидами. Несмотря на жалобы, правоохранители обратили внимание на нее лишь после смерти пациентки после операции.

Задержали «хирурга» 3 апреля 2019 года — собиралась навсегда улететь в Израиль. В СИЗО она провела 10 месяцев. Суд начался в конце мая 2020 года.

Примечательно, что все до одного дипломы и сертификаты Верди оказались подделкой. Только после неопровержимых доказательств она стала сотрудничать со следствием и рассказала, как именно приобрела необходимые для работы документы.

Ее обвинили в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью». Однако судье уже не суждено зачитать наказание Верди. Пичину ее смерти установит судмедэкспертиза.

Накануне обвиняемую госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, она впала в кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В качестве предположительной версии рассматривают отравление.

Стоит отметить, что перед судом Верди смягчили меру пресечения на домашний арест. Однако, как рассказали местные СМИ, она восприняла это за оправдательный приговор и разгуливала по городу, пока неожиданно не впала в кому.

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