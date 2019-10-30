В России умерла старейшая жительница планеты

Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Астраханской области. Она не дожила полгода до своего 125-летия.

Женщина умерла спокойно, ее похоронили на родовом кладбище. В последний путь долгожительницу пришел провожать весь поселок.

С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России.

Появившаяся на свет еще в позапрошлом веке, Танзиля Бисембеева была свидетельницей целого ряда исторических событий — революции, Великой Отечественной войны, распада СССР, пишет «РГ».

Она была старшей в семье из восьми детей. У самой долгожительницы трое сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и два праправнука.