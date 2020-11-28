В России установлен рекорд по распространению COVID-19 за сутки, но Сибирь держится

27 ноября в России было зафиксировано максимальное количество заболевших коронавирусом за сутки — 27 543 случая. Всего инфекцией заразились с момента наблюдения за пандемией 2,25 млн россиян.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.

Однако Сибирский федеральный округ пока в этой статистике выглядит «хорошистом». На долю Сибири приходится всего 9% от общего числа заболевших россиян.

Существенный прирост в течение суток регистрируются в трех сибирских регионах: Красноярском крае, Иркутской области и Алтайском крае.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось 27 ноября на 7%, что составляет 14 133 человека в сутки.

ПО данным оперштаба, в Алтайском крае 27 ноября было выявлено 225 новых случаев коронавируса. В общей сложности им заболели в регионе 25 450 человек.