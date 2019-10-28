В России увеличат штат сотрудников по борьбе с наркотиками

Президент Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России, в том числе в интернете, пишет РИА Новости.

Путин поручил Министерству внутренних дел увеличить штат сотрудников для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В списке поручений — ограничение доступа к информации, публикуемой в интернете, о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести.

Президент призвал проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в сети.

Также среди мер — профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, поддержка негосударственных организаций, реализующих специальные программы помощи лицам, потребляющим подобные вещества.

Докладывать об исполнении поручений президенту будут уже в январе 2020 года, далее — ежеквартально.