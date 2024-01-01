В России увеличили минимальные зарплаты на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. Об этом сообщает ТАСС .

Как и в 2023 году, 1 января в России МРОТ был проиндексирован. В прошлом году после индексации он составлял 16 242 рубля в месяц.

В 2024 году минимальные зарплаты повысили до 19 242 рублей. Напоминаем, что с такой инициативой президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в феврале 2023 года.

Такое решение мотивировано тем, что увеличение МРОТ обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

Дополнительно в России вырастет прожиточный минимум. В 2024 году на душу населения он составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, пенсионеров - 13 290 рублей, детей - 14 989 рублей.

Подробнее о том, какие еще изменения ждут россиян в 2024 году - в нашем материале.

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