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Жизнь

В России в поездах и самолетах появится быстрый интернет

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

В России планируют создать новую беспроводную систему связи, которая способна обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями.

Она будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Первый экспериментальный участок такой сети могут запустить к 2022 году. Он будет состоять из 10 ретрансляторов — каждый с радиусом действия в 150 км.

Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков рассказал, что на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, например, WiFi и 4G.

По оценкам авторов проекта, за доступ в Сеть в воздухе придется заплатить около 300 рублей.

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