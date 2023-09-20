В России выпал первый снег

20 сентября утром выпал на возвышенностях под Мурманском, в основном на северо-западе региона.
На трассе Петербург — Мурманск снегопад привел к нескольким авариям.
Ранее стало известно, когда в Алтайском крае выпадет первый снег.
Первый снег выпал в двух регионах России: Мурманской области и Хабаровском крае, сообщает журнал "Правила жизни".
20 сентября утром выпал на возвышенностях под Мурманском, в основном на северо-западе региона.
На трассе Петербург — Мурманск снегопад привел к нескольким авариям.
Ранее стало известно, когда в Алтайском крае выпадет первый снег.
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