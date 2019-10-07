Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В России выписали первый штраф за курение на балконе

Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, который начался из-за неосторожного курения на балконе. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев, пишут РИА Новости.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

На виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Мужчина должен выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

Напомним, с 1 октября запрещено пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. В МЧС объяснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость