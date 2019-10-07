В России выписали первый штраф за курение на балконе

На виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Мужчина должен выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

Напомним, с 1 октября запрещено пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. В МЧС объяснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.